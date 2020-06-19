Kılıçdaroğlu’ndan başkanlara: ‘LGS öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayın’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz ve Ege bölgesi belediye başkanları ile telekonferans toplantısında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde de İç Anadolu ve Marmara bölgesi belediye başkanları ile görüşecek. CHP lideri bir araya geldiği belediye başkanlarına özetle şunları söyledi:
“Bütün belediye başkanlarına çağrım: Hafta sonu binlerce öğrencinin katılacağı liseye giriş sınav yapılacak. Gürültülü bir ortamda yapılmamasını sağlamaya özen gösterin, sınava giren çocuklarımızın dikkati dağılmasın. Mutlaka sınav yapılacak okullarda bir aracınız, araçta çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak maskeler, dezenfektan, kalem, silgi ve su bulunsun. Olur ya birisi maskesini, kalemini, suyunu düşürebilir, unutabilir, siz vereceksiniz. Her çocuğumuzun gayet güzel bir ortamda sınava girmesine yardımcı olacaksınız. Koronavirüs döneminde çok güzel işler yaptınız. Ama pandemi bitmedi. Salgında ikinci dalga bekleniyor. Hazırlıklı olun.”
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