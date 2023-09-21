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Kılıçdaroğlu’ndan Bakan Tunç’a Veysel Şahin sorusu

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#Kılıçdaroğlu#Yılmaz Tunç#Veysel Şahin
Kılıçdaroğlu’ndan Bakan Tunç’a Veysel Şahin sorusu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, yasadışı bahis baronu olduğu öne sürülen Veysel Şahin hakkındaki mahkeme kararını sordu.

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Adalet Bakanı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Yılmaz Tunç’a soru soracağım. Yanıt alana kadar, sorumlular ortaya çıkana kadar da her gün soru sormaya devam edeceğim. Yasadışı bahis baronu olduğu ve milyarlarca USD’lik serveti bulunduğu iddia edilen Veysel Şahin hakkında verilen hukuksuz kararlar ile ilgili ilk sorum; yasadışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin’i tanır mısınız? Bu kişi hakkında hukuksuz bir biçimde verilen Bakırköy 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2 Mart 2023 tarihli 2023/93 Değişik İş sayılı kararından ve aynı gün üstelik 1-2 saat sonra verilen aksi yöndeki mahkemenin aynı sayılı ek kararından haberdar oldunuz mu?” dedi. 

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#Kılıçdaroğlu#Yılmaz Tunç#Veysel Şahin

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