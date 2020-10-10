Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye çağrı: Türkiye'yi seçime götür

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında gündeme ilişkin özetle şu açıklamaları yaptı: “(Vaka-hasta sayısı tartışması) Bize bazı bilgiler yansıdı. ‘Rakamlar doğru değildir’ diye. Biz de belediyelerden rakamlar aldık; uyuşmuyordu. Açıklamalar başlayınca TTB’ye çok ağır eleştiriler gelmeye başladı. Rakamlar, vaka, hasta sayısı derken doğruların söylenmediği çıktı ortaya. Açıklıyorsanız doğruyu açıklayacaksınız.

DENEME SINAMAYLA YÖNETİLMEZ

120 milyar dolar para sattılar, dolar 7 lirayı aşmasın diye. Dolar yine yükseldi, kim kazandı, doları alanlar kazandı. Deneme sınama yöntemiyle ekonomi yönetilmez. ‘Şöyle bir bakalım faizi düşürünce neler oluyor.’ Faizi indirdik diyorlar bir bakıyorlar öbür taraf çıkıyor. Devleti yönetemiyorlar.

Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu Sayın Bahçeli’ye söylüyorum. Eğer bu ülkeyi seviyorsan, bekasını düşünüyorsan, insanların huzur içinde yaşamasını istiyorsan, çık kardeşim yarın sabah de ki, ‘Yeter artık.’ Seçime git, Türkiye’yi seçime götür.

6 YIL NEDEN BEKLEDİNİZ

(HDP’ye Kobani operasyonu) Neden 6 yıl beklediniz? Hangi gerekçeyle Kobani olaylarından sonra Dolmabahçe’de oturdunuz? Bir partiye blok olarak ‘Bunlar PKK’lı’ diyorsanız ben de sorarım, TBMM’yi PKK’ya nasıl yönettirirsin. 6 buçuk milyon insanı biz PKK’lı mı ilan edeceğiz? (Katar Emiri polemiği) Bu saygının sınırlarını aşan bir davranış türü. Bir şeyler talep etmeye gelen ve talebinin kabul edilmesini isteyen bir ruh halini görüyorsunuz. Fotoğraftaki ruh hali beni rahatsız etti.

AYM ADALETE UYGUN KARAR VERDİ

(Enis Berberoğlu kararı) Burada TBMM Başkanı’na düşen, karar okunur mu okunmaz mı bilmem, Enis Bey’i parlamentoya davet etmektir. AYM hakka, adalete uygun bir karar verdi. Alt mahkeme bu müebbeti neye göre verdi? Amaç acaba CHP’yi nasıl kriminalize ederiz.”