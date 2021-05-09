Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' mesajı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve 3 çocuğu ile birlikte geçmiş yıllarda çekilen fotoğrafı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşım ile birlikte, "Küçük güzel dünyamız ve huzurumuz için evimizin annesine çok teşekkür ederim. Annelerin gününü canı gönülden kutluyorum!" ifadesini kullandı.

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