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Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.05.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' mesajı

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Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ailesi ile birlikte çekilen fotoğrafı paylaşarak Anneler Günü'nü kutladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve 3 çocuğu ile birlikte geçmiş yıllarda çekilen fotoğrafı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşım ile birlikte, "Küçük güzel dünyamız ve huzurumuz için evimizin annesine çok teşekkür ederim. Annelerin gününü canı gönülden kutluyorum!" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlundan Anneler Günü mesajı

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