Kılıçdaroğlu’ndan afete karşı 11 madde

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik, sizden helallik istiyoruz” sözlerine, “Nasıl bir helallik anlayışı bu. Halkına kastetmenin helalliği olmaz” diye yanıt verdi.

“Saat gibi çalışan devletin kolonlarını kestiler, keserseniz böyle bir tabloya mahkûm olursunuz” eleştirisini de getiren Kılıçdaroğlu’nun, depremle ilgili 11 maddelik “paradigma değişikliği” ile 11 maddelik “acil yapılacak işler” listeleri şöyle:

1- Elini kolunu sallayan ‘Ben müteahhitim’ diye gezemeyecek.

2- Müteahhitler için mesleki sorumluluk sigortası getirilecek.

3- Yapı denetim elemanlarına mesleki yeterlilik belgesi getirilecek.

4- Yapı denetim elemanlarının mesleki sorumluluk sigortası olacak.

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5- Yapılacak yeni binaların yapı kimlik belgesi olacak.

6- Özel okul, hastane ve AVM’ler dahil kamuya hizmet veren binaların güvenlik sertifikası olacak.

7- Kızılay ve AFAD gibi kurumlar yeniden yapılandırılacak.

8- Merkezi ve yerel yönetimlerle işbirliği objektif kurallara bağlanacak.

9- Deprem ve afetlerle ilgili özel ihtisas mahkemeleri kurulacak.

10- TSK’nın afetler sırasında yapacaklarına ilişkin protokol hazırlanacak.

11- Toplanma alanları asla imara, yapılaşmaya açılmayacak.

ACİL YAPILACAK İŞLER

1- Kentlerde evi ve işyeri yıkılanların kredi borçları silinmeli. Konut ve işyerleri bedelsiz yapılmalı.

2- Kırsalda evi yıkılanların da borçları silinmeli.

3- Güçlendirilme için uzun vadeli kredi sağlanmalı.

4- Hasar tespit komisyonlarına güvence verilmeli.

5- Evi yıkılan ailelere 3 yıl ücretsiz internet verilmeli.

6- Araçlarını kaybeden depremzedelere araç alımında faizsiz kredi uygulanmalı.

7- İşçilerin ücretleri bir yıl vergi dışında bırakılsın.

8- Depremzede üniversitelilerden harç ve yurt ücreti alınmasın.

9- Yıkılan altyapı inşaatlarını hükümet yapsın.

10-Lojman ihtiyaçları karşılanmalı.

11- Kamu inşaatlarında yüzde 25’i o bölgeden olsun.