Kılıçdaroğlu’ndan adaylık yanıtı: İttifak karar verirse kaçamazsınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global kanalında gündeme dair soruları yanıtlarken özetle şunları söyledi:

“Hükümetin bir an önce sandığı getirmesi lazım. Yönetemiyor, dağılmış bir hükümet var. Gecikilen her gün topluma ağır maliyetler getiriyor. Ne zaman olur? Bana göre sonbahara kadar gidemezler bunlar.

(Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?) İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız zaten.

O KİŞİYİ BULSUNLAR

(Emekli amirallerin bildirisi) Bir bildiri hazırlamışlar, içlerinden biri veya birileri bu bildiriyi alıyor, yeni kelimeler ilave ediyor ve gece yarısı bir internet sitesi bunu yayınlıyor. Buradan o komutanlara sesleniyorum, sizin bildirinizin içeriğini değiştirip gece yarısı o internet sitesine veren kişi bir yerlerden talimat alarak bu işi yapmıştır. O kişiyi bulsunlar. Bu tezgâhlar hep kurulur. Zaten açık bu, gündemi değiştirmek için.

KHK’LI SAĞLIKÇILARI GERİ ALIN

Kongrende on binlerce kişi toplanıyor, kimsede maske yok, kimseye ceza kesilmiyor. Devleti nasıl yöneteceklerini de bilmiyorlar, dağılmış vaziyetteler. Sağlık çalışanları hayat kurtarmak için hayatını feda eden insanlar. Ne istiyor, meslek hastalığı sayılmasını istiyor. Niye saymıyorsunuz? Hâlâ bugün bile sağlık kadrolarında boşluk var, doldurulması lazım. KHK ile pek çok sağlık çalışanının işine son verdiler. Kardeşim bunları işe geri alın.”

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