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Kılıçdaroğlu’ndan adaylık sorusuna yanıt: 6’lı masa uzlaşırsa ben hazırım

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#Kılıçdaroğlu#CHP#Cumhurbaşkanlığı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 11:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gündeme dair açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu FOX TV’de katıldığı programda cumhurbaşkanlığına aday olur musunuz sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu uzlaşılması durumunda adaylık için hazır olduğunu belirtti.

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Kılıçdaroğlu’nun FOX TV'deki açıklamaları şu şekilde:

Oturacağız, ben verdim sözü tutan bir insanım. Verdiğiniz sözü tutmazsanız prestij kaybedersiniz. Öteden beri söylediğim şu; biz 6 lider otururuz cumhurbaşkanı adayımızı belirleriz, kamuoyuna açıklarız ve hep beraber ona destek veririz. O kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olur. Uzlaşma kültürünü alarak, demokrasilerde esastır.

Uzlaşma kültürünü esas alarak ülkemizi aydınlığa çıkarmalıyız. Uzlaşılırsa elbette hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli. Oturacağız tartışacağız uygar insanlar gibi. 6 lider de devletin nasıl yönetilmesi konusunda uzlaşmış durumda.

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