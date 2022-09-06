Kılıçdaroğlu'ndan adaylık çıkışı: 6’lı masa uzlaşırsa hazırım

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı FOX TV yayınında özetle şu mesajları verdi:

ŞAKASI BİLE GEÇMEDİ

“(Masada adaylığın şakası da mı geçmiyor) Hayır. Bir kez konuştuk, niteliklerini belirleyelim diye, belirledik ve açıkladık. Saygın olması, halkı düşünmesi, devlet aklı ve tecrübesinin olması... Devleti yönetecek kişilerin düzgün ve ahlaklı kişiler olması lazım. Yolsuzluk yapanların sırtını sıvazlayandan olmaz. Her kuruşun hesabını vermeyi onur sayması lazım. Biz bu niteliklere sahip kişiyi belirleyeceğiz, henüz erken. 6 lider önce neyi, nasıl, hangi zaman diliminde yapacağımızı kararlaştıracağız, seçeceğimiz aday da altına imza atıp, ‘Bu ilkeleri hayata geçireceğim’ diye taahhüt edecek.

İKİSİNDEN DE MEMNUNUM

Mansur Bey de Ekrem Bey de diğer belediye başkanlarımız da başarılılar, bu başarılarını pekiştirip büyütmeleri gerekiyor, en büyük arzumuz bu. Kendilerinden son derece memnunum, bütün engellemelere rağmen görevlerini yapıyorlar. Adaydan daha önemlisi seçimden sonraki gün. ‘Bütün yetkiler bende, nereden çıkardınız güçlendirilmiş parlamenter sistemi’ derse ne olacak? Ben verdiği sözü tutan bir insanım.

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MASADA ÇATLAK YOK

Çatlak yok. 6 ayrı lideriz ama hepimiz demokrasi, hak ve özgürlük istiyoruz. Birisi konuşuyor diğerleri biat ediyor, bizde öyle bir şey yok. Herkes düşüncesini söyler. Bugüne kadar açıkladıklarımızın altında da 6 liderin imzası var. Buyursunlar onlar da yapsınlar. Ortak miting de yapabiliriz ayrı ayrı da yapabiliriz. Sorun sistem, bu sistem Türkiye’yi felakete götürüyor.

BAHÇELİ’DEN DAHA ÜLKÜCÜYÜM

(Masada ismim üzerinde uzlaşılırsa ben hazırım mı diyorsunuz) Uzlaşılırsa elbette ki. Niye hazır olmayalım. Ben Bahçeli’den çok daha fazla milliyetçiyim, ülkücüyüm. Milliyetçiyiz diyorlar, siz kim milliyetçilik kim. Milliyetçilik vatanseverliktir, insanları sevmektir, insanların kimliği, yaşam tarzları üzerinden siyaset yapmamaktır.

‘HDP’ye bakanlık’ tartışması

(Gürsel Tekin’in sözleri üzerine başlayan ‘HDP’ye bakanlık verilmesi’ tartışmaları) Yok efendim. Karar alınırken 6 lider oturup karar alacağız. Dolayısıyla şu veya bu, herhangi bir şekilde ironi de yapabilir, başka bir konuşma da yapabilir. Burada önemli olan 6 liderin karar almaları ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyu önünde duyurmaları.”

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CHP’LİLER MESAJA NE DEDİ

‘TAKDİR MİLLET MASASININ’

CHP’liler, Kılıçdaroğlu’nun adaylık mesajını Hürriyet’e değerlendirdi:

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: “Cumhurbaşkanlığı şerefli bir makam. Sayın Genel Başkan’ın kendisine tevdi edilecek böyle bir görevden kaçması, istemiyorum demesi mümkün değil. Zaten bizim gönlümüzde kendisi cumhurbaşkanı adayımızdır. Ama takdir milletin masasınındır. Kararı masadaki liderler verecektir.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Kılıçdaroğlu hem bürorasiyi hem de Türkiye’yi tanıyor. 20 yıldır AKP’nin yarattığı tahribatı en yakından görüp bunun bir çoğuyla ilgili anayasal aykırılıkları da Anayasa Mahkemesi’ne tescil ettirmiş bir isim. Genel başkanımız bu konuda sınırı hep şöyle çizmiştir bize; bizim adayımız 6’lı masanın adayı olacak, 6’lı masanın adayı da Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı olacak. Bizim en önemli vurgumuz adayımızın millet ittifakının ortak adayı olmasıdır.” m ANKARA