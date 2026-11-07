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Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Kılıçdaroğlu#CHP#Erken Seçim
Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 07:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, erken seçim teklifine destek vereceklerini söyleyerek, “Bir muhalefet partisinin seçimden kaçma gibi bir lüksü olamaz” dedi.

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NTV canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

- “(Kurultay’da yeniden aday olacak mısınız?) Gemiyi güvenli limanı getirdikten sonra genel başkanlığı bırakacağım. Genel başkan adayları yarışacaklar ve ben de keyifle izleyeceğim. Arınmanın yüzde 90’ı gerçekleşti.

- (Erken seçim teklifine destek verecek misiniz?) Evet, destek veririz. Bir an önce Erken seçim olsun. Bir an önce iktidarı gönderelim. Bir muhalefet partisinin seçimden kaçma gibi bir lüksü de olamaz. Erken seçim istiyorsanız karar alın, parlamentoya getirin, erken seçime gidelim.

- (Cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olur musunuz?) Hayır, öyle bir düşüncem yok. Bugünden bir cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı doğru bulmam.”   

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#Kılıçdaroğlu#CHP#Erken Seçim

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