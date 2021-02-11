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Gündem
Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu’ndan AB elçilerine mektup

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Kılıçdaroğlu’ndan AB elçilerine mektup
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) üyesi partilerin genel başkanları ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye büyükelçilerine, önümüzdeki ay yapılacak AB zirvesi öncesi mektup yazdı. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi Avrupa entegrasyonundan dışlayan görüşlere karşı çıkmanız, aksine bu entegrasyonun genişletilmesine ve tamamlanmasına katkı sunmanız bizleri memnun edecektir” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin hukuki temelini oluşturan Ankara Anlaşması’nı 1963 yılında imzalayan siyasi parti olduğunu anımsatarak kaleme aldığı mektup özetle şöyle: “İzlemiş olduğumuz dış politika, ülkemizi Avrupa Birliği’ne taşıma sorumluluğunu da bu geleneksel dış politikanın temsilcileri olarak üzerimize yüklüyor. Bu nedenle, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini ülkemiz için temel bir hedef olarak görüyoruz. Bizim Türkiye için öngördüğümüz demokratikleşme programı temelde Türkiye’yi Batılı demokrasiler ailesinin bir mensubu olarak saygın bir yere oturtma ilkesine dayanmaktadır. Avrupa ailesinin ve Avrupa Birliği’nin üyesi olan bir Türkiye’nin, bölgemizde huzur, barış, ekonomik gelişme ve demokratikleşmeye büyük katkıları olacaktır. Hepimiz büyük insanlık ailesinin bir üyesiyiz.”

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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