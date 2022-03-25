Kılıçdaroğlu'ndan '6 benzemez'e yanıt: ‘Altımız da benziyoruz’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü muhtarlarla buluşmasında şunları söyledi: “Muhtarlık demokrasinin temel taşlarından biridir, omurgasıdır. Seçimle geliyor, doğru dürüst bir yeri yok, muhtarlık evi olmalı. Birer personel verelim dedim, kıyamet koptu. İcra dosyaları bile onlara geliyor. Yüzlerce dosya, muhtarın elli kolu yok ki. Bütçesi olmalı. Emlak vergisinden pay verilse ayıp mı olur? Muhtar, belediye meclisine katılmalı, söz ve oy hakkı sahibi olmalı. İzin aldığınızda aylıklarınız kesiliyor, kesilmemesi için size maaş ödenmesi lazım. Parçalı yapınızın bir çatı altında birleşip, bir güç olmanız için de Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı.

KİMLİK SORGULANIR MI?

Ayrışan, kavgalı bir topluma dönüştük. Düne kadar komşumuzun kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamazdık. Şimdi sorgulamaya başladı. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Hepimiz insanız ya, Allah’ın yarattığı varlıklarız. Kimlik sorgulanır mı? Ben anne babamı seçme hakkına sahip miyim? Anne babalarımız bizim şerefimiz, onurumuz, atalarımız değil mi? Bitti o kadar. İki konu kırmızı çizgimizdir, vatan ve bayrak. Onun dışında hepimiz kardeşiz. Bayrağa ve vatana sahip çıktığımız sürece hiçbir meselemiz yok. Ayrıştırarak, bölerek, kavga ettirerek toplum hiçbir yere gitmez.

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EVDE EN ÇOK EŞLER TARTIŞIR

Bu halden Millet İttifakı olarak çıkacağız. Bazen kızıyorlar, ‘Vay efendim, 6 benzemez bir araya geldi’. Altımız da benziyoruz. Demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz. Hepimiz demokrasi, insan hakları istiyoruz, hepimizde memleket, yurt sevgisi var. Ne var yani? Her birimizin görüşü farklı olabilir, doğru. Ya bir evde en çok kim tartışır, eşler. Bir şey söylersiniz karşı düşünce gelir, bu kavga nedeni midir? Hayır. Belki haklıdır diye oturur düşünürsünüz.”