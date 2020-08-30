Kılıçdaroğlu’ndan 30 Ağustos mesajı: Dumlupınar ışığı hâlâ aydınlatıyor

Mesaj şöyle: “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, bundan tam 98 yıl önce bugün, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da, eşsiz bir zaferle taçlandırıldı. Kudretli Başkomutan’ın ‘Ya istiklal ya ölüm’ emri, milletimizin genlerinde bulunan özgürlük ve bağımsızlık aşkı ile bütünleşerek, esaret zincirlerini söküp attı. 30 Ağustos’u yalnız ‘askeri bir zafer’ olarak tanımlamak mümkün değildir. 30 Ağustos aynı zamanda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu ‘milletin egemenliği’ düşü için atılmış en önemli adımlardan biridir.

Hiç kimse aradan geçen 98 yıla aldanmasın, Dumlupınar’da yakılan ışık, hâlâ yolumuzu, geleceğimizi aydınlatmaktadır. Atatürk ve arkadaşlarının emaneti olan güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak ‘millet egemenliği’ düşünü eksiksiz şekilde hayata geçireceğiz.”