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Kılıçdaroğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Kılıçdaroğlundan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki milletimizin, binbir emek ve fedakarlık ile kurduğu Cumhuriyet, 'Bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olmak üzere inşa edilmiş, egemen güçlere karşı kazanılan zaferlerin ardından, milletimizin hiçbir ferdi öksüz kalmamıştır." ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim mesajında, millet egemenliğinin yegane yönetim biçimi olan Cumhuriyet'in 98'inci yaşının kutlu olması temennisinde bulundu.

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki milletimizin, binbir emek ve fedakarlık ile kurduğu Cumhuriyet, 'Bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olmak üzere inşa edilmiş, egemen güçlere karşı kazanılan zaferlerin ardından, milletimizin hiçbir ferdi öksüz kalmamıştır." değerlendirmesini yapan Kılıçdaroğlu, günümüzde, ekonomik ve siyasi bir buhranın içerisinde bulunan Türkiye'nin, yine aynı ilkeye, sıkı sıkıya bağlanmasının şart olduğunu vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Milletimizin kara kışı atlatabilmesi için, Cumhuriyet'in en temel değerlerinden biri olan sosyal devlete ihtiyaç ne kadar fazla ise mevcut iktidarın uygulama ihtimali de o kadar azdır. Bu nedenle, kalbinde millet ve Cumhuriyet sevdası taşıyan bizlerin ilk hedefi, aç ve açıkta tek bir kişi kalmayacak şekilde halkımızı kucaklayarak, kara kışı atlatmaktır. Ardından yapılacak ilk seçimde millet iradesi tecelli edecek, Cumhuriyet, 'demokratik, laik, sosyal hukuk devleti' ilkesi temelinde, tüm kurumları ile tesis edilecek. İşte o büyük gün geldiğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetleri aşmak üzere, Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız. Milletimize söz verdik, başaracağız.

Bu duygu ve inançla 98'inci yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı önderleri ve şehitlerini, terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet."

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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