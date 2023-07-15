Kılıçdaroğlu’ndan 200 bin liralık ‘Twitch’ davası

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Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Sonuç'un 4 Temmuz 2023'te sosyal medya hesabında kullandığı ifadelere yer verildi. Dilekçede, Sonuç'un Kılıçdaroğlu hakkındaki ifadelerinin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği belirtildi. Ayrıca Sonuç'un Kılıçdaroğlu'na hakaret ve iftira kapsamlı paylaşımlarda bulunmayı alışkanlık haline getirdiği ifade edildi. Dilekçede ayrıca, söz konusu paylaşımlar nedeniyle Sonuç'un Kılıçdaroğlu'na 200 bin liralık manevi tazminat ödemesi talep edildi.