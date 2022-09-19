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Kılıçdaroğlu'ndan '19 Eylül Gaziler Günü' açıklaması

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#CHP#Kılıçdaroğlu#19 Eylül Gaziler Günü
Kılıçdaroğlundan 19 Eylül Gaziler Günü açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 12:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak, 18 Mart'ta şehit yakınlarına, 19 Eylül'de ise malul gazilere birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacaklarını bildirdi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu19 Eylül Gaziler Günü'nde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; Gaziler Günü'nü kutluyorum. Bir kez daha söylüyorum; 18 Mart Şehitler Günü'nde şehit yakınlarına ve 19 Eylül Gaziler Günü'nde malul gazilere birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacağız. Ayrıca eğitimden barınmaya, sağlıktan istihdama kadar birçok sorununu biz çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

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#CHP#Kılıçdaroğlu#19 Eylül Gaziler Günü

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