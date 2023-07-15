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Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' paylaşımı

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#15 Temmuz
Kılıçdaroğlundan 15 Temmuz paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 11:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'un yıl dönümünde yayımladığı mesajında "Mutlaka ama mutlaka, hain terör örgütünün siyasi ayağını ortaya çıkaracak; hesabı, bu eli kanlı ve karanlık yapının tüm faillerinden soracağız" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yıldönümünde, demokrasimize ve milletimize kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. Aynı menzile yürüyen demokrasi karşıtı yapıların çıkar çatışmasının, ülkemizi 15 Temmuz karanlığına sürüklediğini ve 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL yoluyla Türkiye’yi bir diktatörlük rejimine dönüştürdüğünü asla unutmayacağız. Mutlaka ama mutlaka, hain terör örgütünün siyasi ayağını ortaya çıkaracak; hesabı, bu eli kanlı ve karanlık yapının tüm faillerinden soracağız" dedi.

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#15 Temmuz

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