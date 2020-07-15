Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz eleştirisi

‘GELMELERİNİ YASAKLADI’

“(Cumhurbaşkanı Erdoğan’a) Darbe girişimi olacağını biliyordun, ne olur ne olmaz diye Marmaris’e gittin. 20 Temmuz’da sivil darbeyi yaptılar. 15 Temmuz dolayısıyla, 16 Temmuz’da parlamentoya geldim ve darbe girişimi nedeniyle konuşma yaptım. O gün neleri söylemişsem bugün de aynı şeyleri söylüyorum. O Meclis’te neleri söylemişsem AK Partililer alkışlıyordu, bugün aynı şeyleri söylüyorum AK Partililer karşı çıkıyor. Neden? TBMM’de araştırma komisyonu kurduk. Bu komisyona iki kişinin gelmesini Erdoğan yasakladı. Birisi MİT Müsteşarı, ikincisi dönemin Genelkurmay Başkanı, o gecenin bütün ayrıntıları biliyor.

‘İLK DAVA 2005’TE’

İkiyüzlü siyaset, ikiyüzlü devlet adamı olmaz. Ayasofya’nın ibadete açılması ilk kez 2005’te gündeme gelmiş. Danıştay reddetmiş. 2016’da tekrar Danıştay’a dava açılıyor, Cumhurbaşkanlığı avukatları da müdahil oluyor, davanın reddedilmesini istiyor. Danıştay 10. Dairesi, 1934’teki kararı iptal ediyor. Erdoğan bunun üzerine ‘Ayasofya’nın camiye döndürülmesi bu kararlılığımızın sonucudur’ diyor.”