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Haber Giriş: 10.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı: ‘Demokrasi düşüyle bugünlere ışık tutuyor’

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Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı: ‘Demokrasi düşüyle bugünlere ışık tutuyor’
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Kurtuluş Savaşı’nın önderi, ebedi Başkomutanımız, Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 82’nci yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Gençlik yıllarından itibaren demokrasi düşüyle hareket eden, özgürlük ve bağımsızlığı karakter edinen Büyük Önder Atatürk, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırma mücadelesi verdiğimiz bugünlere de ışık tutmaktadır. O’nun eşsiz devrimci fikirleri ile aydınlattığı bu yolun sonunda, inanıyorum ki ülkemiz, bağımsız yargı ve eksiksiz bir millet egemenliğine kavuşacaktır. Cumhuriyetin fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür evlatları, ülkemizin siyasi bağımsızlığını ekonomik bağımsızlık ile perçinleyecek, liyakat esasına dayalı, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti tüm ilkeleriyle, Cumhuriyetimizin II. yüzyılında hayata geçirilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 82’nci yıldönümünde Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum; tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

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