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Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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#10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü#Mustafa Kemal Atatürk#Kemal Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlundan 10 Kasım Atatürkü Anma Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 15:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aziz Atatürk'ün devrimci fikirlerinin ışığında yürüyen bizler, onun kurduğu ve 'Kimsesizlerin kimsesi' diyerek tanımladığı cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırma mücadelesi veriyoruz. Dostlarımız ve milletimizle el ele vererek, bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağımıza olan inancım tamdır" dedi.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu mesajında, "Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı, Kurtuluş Savaşı'mızın önderi, ilk ve ebedi Genel Başkanımız Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 84'üncü yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Mustafa Kemal Atatürk 'millet egemenliği' düşüyle, gençlik yıllarını savaş meydanlarında geçirmiş bir lider, bir deha ve bir bilge devlet adamıdır. 57 yıllık ömrüne nice mücadeleler ve zaferler sığdıran büyük önderin en büyük mirası ise şüphesiz, özgür ve bağımsız cumhuriyetimizdir. Kurduğu demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti, tüm mazlum milletler için umut ışığı olmuştur" dedi.

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Kılıçdaroğlu, mesajının devamında, "Aziz Atatürk'ün devrimci fikirlerinin ışığında yürüyen bizler, onun kurduğu ve 'Kimsesizlerin kimsesi' diyerek tanımladığı cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırma mücadelesi veriyoruz. Dostlarımız ve milletimizle el ele vererek, bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağımıza olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde aziz Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum; tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

 

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#10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü#Mustafa Kemal Atatürk#Kemal Kılıçdaroğlu

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