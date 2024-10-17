Kılıçdaroğlu’na zorla getirme kararı

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Mustafa Doğan İnal, avukatı aracılığıyla 17 Ekim 2023’te, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet dilekçesi sundu. Dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun 17 Ekim 2023’te TBMM’deki grup toplantısında, Mustafa Doğan İnal’a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Kılıçdaroğlu’nun üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin yeterli delil olduğu ve tarafların uzlaşmadığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İstanbul 48’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Kılıçdaroğlu’nun avukatı Uğur Çelik, müvekkilinin ikamet adresinin Ankara olduğunu belirterek, savunmasını yapabilmesi için Ankara’ya talimat yazılmasını istedi. İnal’ın avukatı ise “Zorla getirilme yazılmasını talep ediyoruz” dedi. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

HODRİ MEYDAN

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Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında verilen ‘zorla getirme’ kararına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Erdoğan’ın korkulu rüyası olmaya devam ettikçe, ekonomik kriz derinleştikçe Kılıçdaroğlu düşmanlığı artmaya türlü ayak oyunlarıyla CHP’lileri siyaset dışına itmeye çalışanlara açık ve net çağrımdır. Tek bir CHP’liyi Saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Dün de bugün de yarın da son nefesime kadar bu halk için mücadele etmekten geri adım atarsam namerdim. Hodri meydan!”

GÖZDAĞI VERME ÇABASI

CHP Lideri Özgür Özel, karara ilişkin “Önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır. Partimiz bu çabalara karşı bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır” dedi.

MECLİS’TE TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında verdiği ‘zorla getirme’ kararı nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Şimdi, ülkenin hukuku utanç verici bir noktaya gelmiştir, yargısı gerçekten o kadar taraflıdır ki burada oturan, ikametgâhı olan, bu partide genel başkanlık yapmış bir ismi zorla getirecek. İşte, Cumhuriyet Halk Partisinin 128 milletvekili, grubu, 81 il başkanı, milyonlar burada alabiliyorsa gelsin o mahkeme alsın” diyerek tepki gösterince tansiyon yükseldi.

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Başarır’ın bu sözleri üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “Cumhurbaşkanımızın işini gücünü bırakıp da mahkemeye böyle bir talimat vereceğine kimse inanmaz, bu haberi kim çıkardıysa külliyen yalandır. Bunun hesabı sorulacaksa avukatları mahkemeyle görüşür ve sorarlar.” dedi.