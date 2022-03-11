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Kılıçdaroğlu’na yumruk atana 4 yıl hapis istendi

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Ankara
Kılıçdaroğlu’na yumruk atana 4 yıl hapis istendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çubuk’ta katıldığı şehit cenazesinde uğradığı saldırı davasında, savcı mütalaasını sundu.

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Mütalaada, “Grubun halk tarafından takip edilmesiyle fiili saldırıların meydana geldiği, sanık Osman Sarıgün’ün Kılıçdaroğlu’nun yüzüne yumruk attığı, Kılıçdaroğlu’nun beraberindekilere yaralama ve hakaret eylemlerinin gerçekleştiği” belirtildi. Osman Sarıgün’ün ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ ve yumruk atması nedeniyle ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’dan 4 yıl hapsi istendi. Kılıçdaroğlu, yaşları 18’den küçük 10 sanığa yönelik şikâyetinden vazgeçti.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Ankara

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