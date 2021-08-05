Kılıçdaroğlu'na yanıt: Bu yıl 253 bin geçiş önlendi

Yazılı açıklama yapan Soylu, özetle şunları vurguladı:

CİDDİ BİR GÖÇ BASKISI VAR

“Türkiye uzun yıllardır göçte hem hedef hem de geçiş (transit) ülkedir ve ciddi bir düzensiz (kaçak) göç baskısı ile karşı karşıyadır. 2018’te 268 bin, 2019’da 454 bin, 2020’de 122.302 ve 2021’de ise 72.879 düzensiz (kaçak) göçmen sınırlarımız içerisinde yakalanmıştır. Sınır dışı edilmek üzere idari gözetim kararı alınan yabancıların tutulduğu geri gönderme merkezlerinin kapasitesi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce devralındığında 1700’lerde iken günümüzde 20 bin seviyesine çıkarılmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesinde yaklaşık yüzde 45, yakalama/sınır dışı etme oranıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz, bu konuda dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya ulaşmıştır. İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele acil yardım hattı özelliğine sahip olan YİMER 157 aracılığıyla Ege’de 10 bini aşkın kişinin can kaybı önlenmiş ve bu başarısı neticesinde dünya birinciliğine layık görülmüştür. ABD tarafından yapılan açıklama ülkemiz ile istişare edilerek alınan bir karar olmayıp, Dışişleri Bakanlığımız tarafından, konuya ilişkin açıklama yapılarak gereken cevap kendilerine verilmiştir.”

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