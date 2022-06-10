Kılıçdaroğlu’na: Ya adaylığını ya da adayını açıkla

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Erdoğan, EFES-2022 Tatbikatı sonrası geçtiği AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda özetle şu mesajları verdi:



“İzmirli vatandaşlarımın kendilerini temsil etmesi için Meclis’e gönderdiği bu zat İzmir’in yolunu dahi bilmiyor. Mesaisinin çoğunu Silivri’deki memleket düşmanlarını yargıdan kaçırmak, terör örgütlerine payandalık yapmak için harcıyor. Aile fertlerimizle ilgili yeni iftiralar uyduruyor. Bugün bir dava daha kazandım. Kasetle geldiği genel başkanlık koltuğunu korumak dışında ülke ve millet için hiçbir çabasını görmedik. Bu zat şimdi de cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor.



İŞTE SÖYLÜYORUM ADAYIM



Geçen hafta bu zata çok net çağrıda bulundum. Topu taca atmaya çalıştı. Buradan aynı davetimi bir kez daha yapıyorum. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Ha bire ‘seçim tarihi belli olsun’ diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. Ha bire ‘Cumhur İttifakı’nın adayı belli olsun’ diyorsun. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı’nın adayı Tayyip Erdoğan.



2023 seçimlerinde aday olmak için can atıyorsun. Gel kendine ve partine daha fazla eziyet etme Bay Kemal. Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bu soruma cevap vermezsen hem yüreksiz hem samimiyetsizsin demektir.



SENİN DE YANINDA DURURUZ



Korktuğun bir durum varsa onu da açıkça söyle. Şayet diyet borcundan dolayı birileri seni tehdit ediyorsa bu ülkenin polisi, savcısı, hâkimi var onlar gereğini yapacaktır. Şayet kökeninden, meşrebinden, kimliğinden dolayı birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa onun da çaresi var. Bu ülkede kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Her mazlumun yanında olduğu gibi senin de yanında dimdik dururuz Bay Kemal. Yeter ki sen aday ol. Bu zatı yüreklendirmek için daha ne yapabiliriz bilmiyorum.”