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Kılıçdaroğlu’na teşekkür edip İYİ Parti’den ayrıldı

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#Aytun Çıray#İYİ Parti#İstifa
Kılıçdaroğlu’na teşekkür edip İYİ Parti’den ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:00

İYİ Parti eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinden istifa etti. 2020’de başta kendisine ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a olmak üzere İYİ Parti’de bir tasfiye operasyonu başlatıldığını belirten Çıray, “Pek çok nedenden dolayı kurucu genel sekreteri olarak yola çıktığım İYİ Parti’den istifa ediyorum. Şahsıma büyük bir hoşgörü ile destek veren Kemal Kılıçdaroğlu’na sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.

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14 Mayıs seçim sürecinde İzmir’den ikinci sırada aday gösterilmesini kabullenemediğini belirten Çıray, partisinin milletvekili listelerine tepki göstererek adaylıktan çekilmişti. Çıray, dün de Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Çıray, açıklamasında şunları kaydetti:

6’LI MASA’DAN KALKIŞ

İYİ Parti’nin kuruluşuna katılma kararımın temelinde ülkemizin adeta uçurumun kıyısına getirildiğine yönelik kaygılarım vardı. Bu duygu ve düşüncelerle kurduğumuz İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun demokratik desteği ile seçimlere girerek TBMM’de grup kurdu ve oy oranları gittikçe artan bir şekilde yükselmeye başladı. Tam bu esnada derinden derine işlediği anlaşılan sinsi bir anlayış ile 20 Eylül 2020 İYİ Parti Kurultayı’nda söz konusu hedefe ilk darbe vuruldu. Başta bana ve Ümit Özdağ’a olmak üzere İYİ Parti’de bir tasfiye operasyonu başlatıldı. ‘Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam’ denilen Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte, Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı’na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü. Aziz Türk milletinin ve İzmirli hemşerilerimin beni anlayacaklarından eminim.”

 

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#Aytun Çıray#İYİ Parti#İstifa

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