Kılıçdaroğlu’na tepki: 'Yok hükmünde'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yaptıkları açıklamalarda özetle şu ifadelere yer verdi:

MUHTIRA SİYASETİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Her kesimden yapılan sağduyulu uyarılara rağmen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza ‘Sözde Cumhurbaşkanı’ demeye devam ediyor. Kendini yok hükmüne sokmuştur. Cumhurbaşkanlığı için ‘sözde’ ve ‘özde’ tartışması malum 27 Nisan’da hükümetimize muhtıra vermeye kalkanlarca kullanılmıştı.

NEFRET DİLİNİ KINIYORUZ

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Cümle alemin nasıl CHP Genel Başkanı olduğunu bildiği Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı nefret dili siyaseti kirletiyor. Demokrasi ve milli irade hazımsızlığının dozunu her geçen gün arttıran bu saygısız şahsı şiddetle kınıyoruz.”