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Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda farklÄ± dÃ¶nemlerde yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§eÅŸitli aÃ§Ä±klamalar gerekÃ§e gÃ¶sterilerek yeni dava aÃ§Ä±ldÄ±. SuÃ§ ve suÃ§luyu zincirleme ÅŸekilde Ã¶vmekle suÃ§lanan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu iÃ§in 2,5 yÄ±ldan 3,5 yÄ±la kadar hapis ve TCK 53 kapsamÄ±nda 'siyasi yasak' istendi.Â Â

SUÃ‡ VE SUÃ‡LUYU ZÄ°NCÄ°RLÄ°ME ÅžEKÄ°LDE Ã–VME SUÃ‡LAMASI YÃ–NELTÄ°LDÄ°Â

CNN TÃ¼rk editÃ¶rÃ¼ Duygu Ayaz Bayram, Fulya Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n moderatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± AkÄ±l Ã‡emberi programÄ±nda son geliÅŸmeleri aktardÄ±. CNN TÃ¼rk editÃ¶rÃ¼ Bayram ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"CHP kaynaklarÄ± ve KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na yakÄ±n isimlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Ä°ddialarÄ± doÄŸruladÄ±lar. MHP'li vekillerin ÅŸikayeti Ã¼zerine KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±. SuÃ§ ve suÃ§luyu zincirlime ÅŸekilde Ã¶vme suÃ§lamasÄ± yÃ¶netildiÄŸi iddia ediliyor. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu iÃ§in 2,5 yÄ±ldan 3,5 yÄ±la kadir hapis ve TCK 53 kapsamÄ±nda da siyasi yasak istendiÄŸi iddia ediliyor. MHP'li vekiller tarafÄ±ndan Åžubat 2022'de Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸa'na baÅŸvuru ile baÅŸlÄ±yor sÃ¼reÃ§. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu o dÃ¶nemde milletvekili. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda hazÄ±rlanan fezlekeler vekilliÄŸinden sonra iÅŸleme alÄ±nÄ±yor.

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"HAKKINDA HAZIRLANMIÅž 7 CEZA DAVASI VAR"

TBMM'de kÃ¼rsÃ¼ dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± var. KÃ¼rsÃ¼ konuÅŸmasÄ± nedeniyle iddianame hazÄ±rlansa da iÅŸleme alÄ±nmaz. HakkÄ±nda hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ 7 ceza davasÄ± var. Sadece TBMM Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda aÃ§Ä±klamalarÄ± deÄŸil. 7 ceza davasÄ±nÄ±n tamamÄ±nda siyasi yasak istemi var.Â Bu ceza davalarÄ± ÅŸuan milletvekili olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iÅŸleme konuluyor. Ä°ÅŸin yargÄ± boyutu var. Bunu yakÄ±ndan takip edeceÄŸiz.Â 2014'te Ä°stanbul Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler KulÃ¼bÃ¼'nde yaptÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¶yleÅŸi var. 2015'te bir televizyon programÄ±nda sÃ¶yledikleri ve toplantÄ±lardaki demeÃ§leri var. BunlarÄ±n da dava konusu olduÄŸu ifade ediliyor.

Bir de iÅŸin ceza kÄ±smÄ± var. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun milletvekilliÄŸi dÃ¶neminden fezlekeleri bulunuyor. VekilliÄŸi sonladÄ±ktan sonra bu fezlekeler iÅŸleme konuyor. 6 Ocak'ta baÅŸlayan bir sÃ¼reÃ§ var. 35. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde dava aÃ§Ä±lÄ±yor. Dava ÅŸuan gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. 'Eski fiilleri iÃ§in aÃ§Ä±lan dava gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.' BaÅŸka davalar da olabilir."

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