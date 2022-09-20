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Kılıçdaroğlu’na saldırı davasında gerekçeli karar: ‘Saldırı ihbarı yoktu’

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Saldırı
Kılıçdaroğlu’na saldırı davasında gerekçeli karar: ‘Saldırı ihbarı yoktu’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, cenaze töreninde saldırı olacağı yönünde herhangi bir hazırlık ve istihbarat bulunmadığı, Kılıçdaroğlu’nun tören alanına gelmesiyle başlayan protestoların sonrasında suç oluşturan eylemlere dönüştüğü anlatıldı.

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 21 Nisan 2019’da şehit Er Yener Kırıkçı’nın Çubuk’taki cenaze töreninde saldırıya uğradı. Bazıları 18 yaşından küçük toplam 68 sanık Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Mahkeme, sanıklara 7 ay 15 gün ile 8 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi, Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ü ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

HAZIRLIK YOKTU

Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, cenaze töreninde olay çıkabileceğine yönelik veya bu yönde hazırlık yapıldığına dair herhangi bir ihbarın ya da istihbari bilginin bulunmadığı belirtildi.

CENAZE TÖRENİ İÇİN

Kararda "Şüphelilerin suç işleme değil, cenaze merasimine iştirak etmek amacıyla toplandıkları” görüşü savunuldu.

YARALAMA KASTI VARDI

Kararda Kemal Kılıçdaroğlu’nun tören alanına gelmesiyle başlayan protestoların sonrasında suç oluşturan eylemlere dönüştüğü anlatılarak, şu ifadelere yer verildi: "Olayların gelişimi, şüphelilerin içerisinde bulundukları hal ve şartlar, suçta kullanılan vasıta ve yöntemler dikkate alındığında şüphelilerin ‘yaralama kastı’ ile hareket ettiklerinin değerlendirildiği.”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Saldırı

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