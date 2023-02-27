Kılıçdaroğlu’na partisinden tam yetki: Görev bizi çağırıyor 

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday düğümünün çözüleceği 2 Mart’taki 6’lı Masa buluşması öncesinde Meclis grubu ve Parti Meclisi’ni olağanüstü topladı. Kılıçdaroğlu, çoğu bölgeden zoom üzerinden çevrimiçi olarak toplantıya katılan milletvekillerinin izlenim ve önerilerini dinledi.

Kılıçdaroğlu, felaketle birlikte yaşananların artık bir parti değil ülke meselesi haline geldiğine dikkat çekerek, “Bu mesele bizi göreve çağırıyor” mesajını verdi:

ADAYLIK TEŞEKKÜRÜ

“Deprem dahil şu anda yaşanan süreç bir parti meselesi olmaktan çıkmıştır, Türkiye meselesi haline gelmiştir. (Millet İttifakı’nı işaret ederek) Depremin yarattığı bu tablonun altından ancak biz kalkabiliriz.”

Milletvekilleri adaylık konusunda da Kılıçdaroğlu’na desteklerini, “İttifak ruhuna uygun, devleti tanıyan, herkesi kucaklayabilecek, deprem sonrası güçlü Türkiye’yi inşa edebilecek olan sizsiniz. Aday siz olmalısınız. Peşinizdeyiz” diye açıkladılar. Kılıçdaroğlu ise “Teşekkür ederim ama adayımızı 6’lı Masa’da liderler olarak birlikte belirleyeceğiz” dedi. Yetkilendirme belgesinde aday işaretinde bulunulmamasında da Kılıçdaroğlu’nun uyarısının etkili olduğu öğrenildi.

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YETKİ BİLDİRİSİ

Toplantının ardından CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel, “Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar alma konusunda oybirliği ile Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir” açıklamasını yaptı.

SÜRPRİZ RANDEVU

Sürpriz bir randevu haberi dün 6’lı Masa kulislerini hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya gelecek. Akşener’in son dönem adaylık sürecine ilişkin “Bu masa noter görevi görmeyecek, 2 Mart’ta adayı belirlemenin yol ve yöntemi konuşulacak” çıkışı nedeniyle gözler bu görüşmeye çevrildi. 2 Mart buluşması öncesinde milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu’nu (GİK), sonrasında da belediye ve il başkanlarını toplayacak Akşener’in toplantıya aday sürecine ilişkin yetkilendirilmiş olarak gelip gelmeyeceği henüz netleşmedi.