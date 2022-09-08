Kılıçdaroğlu’na MHP sorusu: ‘Hangi hakla helalleşecek’

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu’nun katılımıyla MHP Bursa İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Büyükataman toplantıda şöyle konuştu: “CHP Lideri Kılıçdaroğlu her konuşmasında, ‘Yönetime geldiğimizde helalleşeceğiz’ diyerek FETÖ, PKK ve DHKP-C tutuklularına umut olmaktadır.

Kılıçdaroğlu hangi hakla terör örgütlerinin şehit ettiği binlerce vatandaşımız adına konuşmakta, hangi vicdanla şehitlerimizin katilleriyle helalleşeceğini söylemektedir? Hemen her konuşmasında, Demirtaş ve Kavala’yı serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu milletin değil, teröristlerin, Türkiye düşmanlarının dertleriyle dertlenmektedir. Seçimler, mutlaka zamanında yapılacaktır. 1 ay seçimleri öne alma ihtimali söz konusu olabilir.”