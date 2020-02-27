Kılıçdaroğlu’na ilk rakip

SEÇİM bölgesi olan Mersin İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Aytuğ Atıcı, CHP’de ciddi reformlara ihtiyaç olduğunu belirterek, “Partililerimiz reformu ciddi bir şekilde istemektedir. Reformlardan en önemlisi başarısızlık kriterinin ortaya konulmasıdır. Başarısızlığın tanımını ortaya koyduğunuz zaman ve bu tanıma uyan yöneticilerin artık o görevden ayrılmaları gerektiğini söylediğiniz ve bunu uyguladığınız zaman bunun adı reformdur” dedi. Atıcı, hedeflerinin iktidara gelmek olduğunu belirterek, “Hayallerimi gerçekleştirmek ve bu duygularımı Türkiye’nin her noktasına taşımak üzere 28-29 Mart’ta yapacağımız partimizin 37. kurultayında CHP’nin genel başkan aday adayı olarak buradan bütün halkıma seslenmiş bulunuyorum” diye konuştu. Atıcı, partisinin genel başkanı olduğunda bu reformların daha fazlasını uygulamaya ve karar mekanizmalarına kabul ettirmeye çalışacağını söyledi. Bir manifestoyla yola çıkan Aytuğ Atıcı, 'Reform Hareketi Manifestosu' ilan etti.

YENİ ADAYLAR ÇIKABİLİR

Kulislerde, bazı isimlerin adaylık için nabız yokladığı da konuşuluyor. Bu isimler arasında CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, eski milletvekilleri Umut Oran ve Fikri Sağlar’ın isimleri dile getiriliyor. Muharrem İnce aylar öncesinden delegelerin destek vermesiyle kurultayda aday olacağını açıklamıştı. Aynı şekilde eski milletvekili İlhan Cihaner’in de yaptığı konuşmalarda aday adaylığı sinyali verdiği belirtiliyor.