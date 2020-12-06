Kılıçdaroğlu'na dinleme yanıtı: ‘Gündemi değiştirme çabası’

Kılıçdaroğlu’na yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının gerçeklikle ilgisi olmadığını söyledi. Soylu, şu ifadeleri kullandı:

‘SAVCILIĞA GİTSİN’

“Kılıçdaroğlu’nun tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur. Sistemimizin önemli kurumlarından birisi olan ana muhalefet partisinin Genel Başkanlığı sorumluluğu ile de asla bağdaşmamaktadır.”

İstihbarat birimlerinin yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlendiğinin altını çizen Soylu, şunları kaydetti: “Sayın Kılıçdaroğlu’nun kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise adresi basın yayın organları değil Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hayal ürünü açıklamalarını kınıyoruz.”

‘TAKİP EDİLDİĞİMİ BİLİYORUM’

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün T24’e yaptığı açıklamada tehditler geldiğini belirtip şöyle devam etmişti: “Eleştiriye tahammül etmedikleri için çullanma politikaları başlıyor. Tehditler geliyor, ‘dokunulmazlığınızı kaldıracağız’ diyorlar. (Ölüm tehditleri için ne yapıyorsunuz?) Ne söyleyebilirim. Sonuçta gittiğim yerler, kaldığım ev belli. Zaten benim, çocuklarımın, eşimin telefonlarının dinlendiğini, takip edildiğimi gayet iyi biliyorum.”