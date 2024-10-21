Kılıçdaroğlu’na ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ soruşturması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ekim 2024’te sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz” ifadelerine yer verdi. Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerini alıntılayarak paylaşım yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımdaki ifadelerin ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçunu oluşturabileceği gerekçesi ile Kılıçdaroğlu hakkında resen soruşturma başlattı.