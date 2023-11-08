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Kılıçdaroğlu’na: Beyhude bir sızlanma

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#Devlet Bahçeli#Kemal Kılıçdaroğlu#MHP
Kılıçdaroğlu’na: Beyhude bir sızlanma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 07:00

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" sözlerine ilişkin konuştu.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi.

“Genel başkanlık yarışını kaybeden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım’ itirafı gecikmiş, miadı geçmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır. O hançer tutan ellerin, yanına yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını Kılıçdaroğlu’nun da bilmesi gerekiyordu. Genel başkanlığa aday isimlerin kurultay salonundan terörist Demirtaş’a selam göndermesi PKK’yı selamlamaktır, kahpe pusuları selamlamaktır, melanet ve rezalete selam durmaktır.

İLK TUĞLA YANLIŞ KONULDU

İlk tuğla yanlış konulmuş, ilk düğme yanlış iliklenmiş, ilk adım boşluğa atılmıştır. Küçülmüş siyasetçilerin zillet projelerine Türkiye’yi asla teslim etmeyeceğiz.”      

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#Devlet Bahçeli#Kemal Kılıçdaroğlu#MHP

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