Kılıçdaroğlu’na ‘ayrılma’ yanıtı

Bütçe görüşmesine katıldığı Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun birçok konuda ortaya koymuş olduğu gibi inandırıcılığı olmayan gündem. ‘Olsun da nasıl olursa olsun’ anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Telefonu nasıl dinlenmişse bu da öyle dinlenmiş demek ki” dedi. Bahçeli, cumhur ittifakının geleceğiyle ilgili, “Cumhur ittifakı devam edecek. 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak” dedi. Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalının yayınında yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un HDP ile ilgili “Parti kapatmak çözüm değil” sözleriyle, MHP Lideri’nin buna tepkisini değerlendirmişti. Kılıçdaroğlu, “Bu ittifakta ne işin var o zaman senin? Belki de ayrılma zemini arıyor Bahçeli. Çünkü MHP oylarında ciddi düşüş var. O alana çok girmek istemiyorum ama Bahçeli kabinede parti olarak yer almamasına rağmen iktidarı ve kadrolarını yöneten kişidir. MHP tabanı yolsuzluklar, haksızlıklar karşısında ses çıkaran insanlardır” demişti.