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Kılıçdaroğlu’na Antalya’dan konuk

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Semih Esen
Kılıçdaroğlu’na Antalya’dan konuk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 07:00

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret etti.

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Kılıçdaroğlu’na Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde sürdürdükleri çalışmaları aktardıklarını ifade eden Başkan Esen, ilerleyen zamanda hayata geçirecekleri projeleri de paylaştığını söyledi. Başkan Esen, görüşmeyi şöyle anlattı:

“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, projelerimizi son derece olumlu karşıladı. 3.5 yıllık görev süremizde yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Genel Başkanımız, yerelde yaptığımız çalışmaların çok değerli olduğunu aktardı. Yerelde yapılan her hizmet, genele yayılarak Türkiye’yi içinde bulunduğu bu darboğazdan kurtaracaktır. Genel Başkanımız liderliğinde kurulan CHP kadroları, halkın nasıl ihtiyaçları olduğu, ekonominin nasıl düze çıkarılacağı ve buna benzer konularda çok tecrübeli. İnanıyorum ki sarayda değil halkın içinde, halkın gerçek sorunlarına kulak veren Genel Başkanımız liderliğinde Türkiye rahat bir nefes alacak.”

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Öte yandan Kılıçdaroğlu, tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar’ın oğlu Kerem Kolivar’ı telefonla aradı. Geçmiş olsun dileklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, Cihan Kolivar’a da selamlarını iletti.

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Semih Esen

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