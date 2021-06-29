Kılıçdaroğlu’na 1 liralık dava
AK Parti Gençlik Kolları üyeleri dün birçok ilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
İstanbul’da da kendilerini ‘üniversite sınavına giren gençler’ olarak tanıtan 50 kişi, “Katarlı öğrenciler Türkiye’de sınavsız üniversite okuyabilecek” iddiasını dile getiren Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca 1 liralık tazminat davası da açan gençlere AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin de destek verdi. Gençler adına açıklama yapan Ömer Alp Çakar, “Bir yalan haber sınava giren 2 milyon 607 bin 903 öğrenciyi olumsuz etkilemiştir” dedi.