Kılıçdaroğlu’na 1 liralık dava

İstanbul’da da kendilerini ‘üniversite sınavına giren gençler’ olarak tanıtan 50 kişi, “Katarlı öğrenciler Türkiye’de sınavsız üniversite okuyabilecek” iddiasını dile getiren Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca 1 liralık tazminat davası da açan gençlere AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin de destek verdi. Gençler adına açıklama yapan Ömer Alp Çakar, “Bir yalan haber sınava giren 2 milyon 607 bin 903 öğrenciyi olumsuz etkilemiştir” dedi.

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