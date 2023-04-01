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Kılıçdaroğlu'ndan 'seccade' açıklaması: Göremediğim için çok üzgünüm

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Seccade
Kılıçdaroğlundan seccade açıklaması: Göremediğim için çok üzgünüm
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 12:19

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadenin üzerinde çekilmiş fotoğrafla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla" dedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir iftar programında yerde duran bir seccadenin üzerinde çekilmiş fotoğraf ile ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum" 

Kılıçdaroğlundan seccade açıklaması: Göremediğim için çok üzgünüm

 

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Seccade

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