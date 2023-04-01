Kılıçdaroğlu'ndan 'seccade' açıklaması: Göremediğim için çok üzgünüm

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir iftar programında yerde duran bir seccadenin üzerinde çekilmiş fotoğraf ile ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum"