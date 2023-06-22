Kılıçdaroğlu'dan İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışına çok net yanıt: Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz

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14 Mayıs ve 28 Mayıs seçiminin ardından CHP'de genel başkanlık tartışmaları başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' açıklamaları ve CHP'li Özgür Özel'in de 'genel başkanlığa adayım' açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısındaki konuşmada, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" çıkışını yaptı. Partide değişim tartışmaları sürerken Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan İmamoğlu "Sayın Genel Başkan ile yaptığım son görüşme çok olumlu geçti. Bir değişimin önünü açacağını zannediyorum. Bu mesele İmamoğlu’nun ya da başka birinin şahsi meselesi değil" ifadelerini kullandı.

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'DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇ' SÖZLERİNE CEVAP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele1 canlı yayınında, İmamoğlu'nun bu sözlerine ve 'değişim' çağrılarına cevap verdi. "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Değişimin bayraktarlığını yapan partiye nasıl değişimin önünü aç dersiniz. CHP'nin kuruluş felsefesi budur. Çağdaş uygarlık dinamik bir kavramdır. Biz bunu yapmak zorundayız, parti parti olmaktan çıkar. Kendi kuralları içinden olacak. Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz. Değişim olacak neden olmasın, hukuki zeminde olması lazım. Kurultayı yaparsınız adaylar çıkar, ben kısmen tıkayan geçmişte yapılan tüzük değişikliklerini de hayata geçiren bir kişiyim. her eleştiriyi değerlendirmek genel başkanların görevidir.

"EKREM İMAMOĞLU GÖREVİNE DEVAM EDECEKTİR"

Herkes cumhurbaşkanı adayı olabilir. İmamoğlu da aday olabilir. Şirketler ayrıdır. Partiler ayrıdır. Ekrem Bey elbet de aday olabilir, başarılı bir isimdir. Son seçimler biz 22 ilçeyi aldı. O ilçeler ve İBB Meclisi alınır. Ama ben asla ve asla halkın oylarıyla alınmış bir belediyeyi AK Parti’ye teslim etmem. Yani Ekrem İmamoğlu görevine devam edecektir."