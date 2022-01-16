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Kılıçdaroğlu'dan gençlere 'iklim' mektubu

#Ankara#CHP#İklim
Kılıçdaroğludan gençlere iklim mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere hitaben yazdığı 'iklim' mektubunda "Millet İttifakı'nın iktidarında doğal ekosistemin korunması ve eski haline döndürülmesini koordine edecek İklim Bakanlığı'nı kuracağız. Bakanlığın kadrolarını büyük ölçüde sizler oluşturacaksınız" dedi.

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 CHP'den yapılan açıklamaya göre; Kılıçdaroğlu gençlere hitaben 'iklim' mektubu yazdı. Kılıçdaroğlu mektubunda, ekolojik bir yıkımla karşı karşıya olduklarını, dünyanın yaşanabilir olmaktan büyük bir hızla uzaklaştığını belirterek "İklim değişikliği ve bağlı gelişmeler milyarlarca insanın hayatını doğrudan etkiliyor. Hava kirliliği, orman yüzölçümünün azalması, türlerin soylarının tükenmesi, temiz su kaynaklarının azalması, ekilebilir arazilerin vasıflarını kaybetmesi, aşırı nüfus artışı ve benzeri etmenler geleceğimizi tehdit ediyor. Üstelik bu tehdit salgın bir hastalık gibi; sınır tanımıyor, sınırları aşıyor bizleri evlerimizin orta yerinde buluyor. Amazon Ormanları'nda kesilen her bir ağaç, Avrupa'yı sular altında kalmaya bir adım daha yaklaştırıyor. Türkiye’de yanan her orman alanı, Akdeniz havzasını daha da kuraklaştırıyor. Açık kalan her bir çeşme, Afrika'daki suya erişim mücadelesini zorlaştırıyor. Gelişmiş ülke ekonomilerinin kendi sınırları içindeki karbon salınımını en aza indirmesinin de tek başına bir anlamı yok. Çünkü karbon salınımıyla kirlenen atmosfer, kendisini termik santrallerden kurtarmış ülkelerin de üstünü örtüyor, onların da nefesini kesiyor" ifadelerini kullandı.

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'ÜLKEMİZİ DAHA YAŞANABİLİR KILMANIN POLİTİKALARI HAZIR'

Kılıçdaroğlu, ekolojik yıkımın en çok gençleri ürküttüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Geleceğe dair kaygılarınız artıyor; ebeveynlerinizin yaşadığından daha kötü bir dünyada ömrünüzün geçeceğini düşünüyorsunuz. Haklısınız ancak birlikte değiştirebiliriz. Biliyorsunuz, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için kaleme aldığım İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesinde, 'Gelecek nesiller için Ekosistem Hakkı' başlığına yer vermiş, bu hakkın anayasal güvence altına alınacağını söylemiştim. Masmavi ve yemyeşil, sağlıklı ve bereketli Türkiye hedefimizde, sizlerin de yanımızda olmanız bize gurur verir. Uluslararası bir dayanışmayla ve aynı zamanda ulusal bir kararlılıkla ülkemizi, dünyamızı daha yaşanabilir kılmanın politikaları hazır. Dünyaya örnek olacak ekolojik sıçramamızı birlikte yaşama geçireceğiz."

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'BAŞARABİLİRİZ, GELECEĞİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ'

Kılıçdaroğlu, mektubunda, Türkiye'yi evrensel kriterlere uygun bir ekosistemin uygulayıcısı ve dünyadaki öncüsü yapacaklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:
"Tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, yer altı ve yer üstü kaynaklarını ekolojik sınır ve şartlara uygun olarak değerlendiren; karar süreçlerinde demokratik ve siz gençlerin doğrudan denetimine/katılımına açık bir çevre politikasını hayata geçireceğiz. Her alanda olduğu gibi iklimde, doğada, ekosistemde, suda, tarımda, kent ve kır yaşamında adaleti sağlayacağız; çevrenin binlerce yıllık kadim adaletinin önüne barajlar kurmayacak yollar yapmayacak, engeller çıkartmayacağız. Bu bağlamda, Millet İttifakı’nın iktidarında doğal ekosistemin korunması ve eski haline döndürülmesini koordine edecek İklim Bakanlığı’nı kuracağız. Bakanlığın kadrolarını büyük ölçüde sizler oluşturacaksınız. Bugünün gençleri olan sizlerle birlikte sizin de çocuklarınız için evrenin bilinen en güzel gezegenini, yeniden sağlıklı mavi küreye dönüştürelim. Türkiye'den başlayalım! Ülkemizin ve dünyanın ekolojik geleceğini kurtaralım. Başarabiliriz, geleceği değiştirebiliriz."

 

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