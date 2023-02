Kılıçdaroğlu: Zihniyeti değiştirmemiz lazım

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından, TBMM’de partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Grup toplantısına katılanlara Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında 'alkışlamayın' uyarısı yapıldı. Depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulurken, vefat eden CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın fotoğrafı ön sıraya konuldu. Kılıçdaroğlu, yarın 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelen Hatay’ın Defne ilçesine belediye başkanları ile birlikte gideceğini belirtti. Yaşanan felaket ve acılardan ders çıkarmanın, insan olmanın gereği olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Aynı acıları yaşamamak, önlem almak aklın gereğidir. Aklımızı kullanıp, bilimi kullanıp acıları topluma yaşatmamak, her siyasetin temel görevidir" diye konuştu.

6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından bölgeye gitiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Gördüklerim; nasıl anlatılır inanın bilmiyorum. Rüyada gibiydik. Gördüğümüz gerçek olamayacak kadar kabustu. Ne gökyüzü maviydi, ne de bulutlar vardı. Kadim şehirlerimizde ölümden başka hiçbir şey yoktu. İnsanlar isimleri haykırıyorlardı sokaklarda. Evlat, kardeş, baba, anne isimleri. Herkes birbirinin adını söyleyemeye çalışıyordu. Anladım ki ben eski ben olamayacağım. Aynı Kemal değildim. En zor zamanda nerede duracağımı söylemem lazım" dedi.

'DEĞERLERİMİZİ YENİ BAŞTAN ÖRMEMİZ LAZIM'

Kılıçdaroğlu, zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ey halkım; sen daha iyi olmayı hak etmiyor musun? Halkına hep hüzün ören bir ülkede yaşamaya devam mı edeceğiz? Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı daha iyi olmasın mı? Halkının derdine koşamayan bir devleti düzeltmeye çalışmayacak mıyız? Yazımızı öldürdüler, bir baharı yaşatmayalım mı? O zaman net konuşmamız lazım; bizim bir iktidarı değiştirmekten çok daha derin meselelerimiz var. İktidarı değiştireceğiz, orası kolay. Değişim iktidarı değiştirmekten büyük olmalı. Zihniyeti değiştirmemiz lazım. Bu ülkeyi enkaz altında bırakan düşünce şeklini kurutmamız lazım. Değerlerimizi yeni baştan örmemiz lazım. Devlete yaklaşımımızı değiştirmemiz gerek" diye konuştu.

'İĞNEYİ BİRAZ DA KENDİMİZE BATIRMALIYIZ'

Beşli çetelerin hazineyi soyduğunu, soygunculara ses çıkarılmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Rant peşinde koşanlar bizi yönetiyor. İş insanları yasa boşluklarını dolduruyor. Kibir alkışlanıyor, düzen aynen devam ediyor. Büyük küçük tüm fırsatçılara geçit veriliyor. Aç gözlülere tahammül ediliyor. Hırsızlığa göz yumuluyor. Biz ne yaptık kendimize böyle? Nedir bu haram sevdası böyle? Oturum düşünmemiz gerekmiyor mu? Elbette önce bu düzeni suçlayacağız. Bu düzeni onlar getirdi. İğneyi kendimize batırmak zorundayız. Siyasete giren anormal şekilde zenginleşiyor. Biz siyasiler de 'oy kaybederiz' diye imar aflarına el kaldırıp, indiriyoruz hep. Defter tutuyorlarmış, not tutuyorlarmış, zıvanadan çıktılar. Onlar bambaşka bir evrende yaşıyorlar. Değişmemiz lazım. Düzenin çalışma şeklini kökünden değiştirmemiz lazım. Siyasetin yapılma şeklini değiştirmemiz lazım. Davranışlarımızı değiştirmemiz lazım. Her şeyi temelden değiştirmek zorundayız. Değişime bu vahşi neoliberal tek adam rejiminden başlayacağız. Ama değişim burada durmayacak. Halkı ilgilendiren her alana sirayet edecek değişim. Şafak söktüğünde; evsiz barksız kalanlar, yuvalarını yeniden bulacak. Depremler hep olacak. Ama devlet artık depremler karşısında aciz kalmayacak. Bu kabus bir daha yaşanmasın. Haramdan, düzensizlikten, yalandan, riyadan siyaset elini çekecek. İkinci yüzyılda artık bunlar yaşanmasın" dedi.

'BU HARAMİ DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Kayırmanın, su istimalin, açgözlülüğün, rantın biteceğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Her birimiz elimizi taşın altına koyacağız. Önce inanacağız. Birbirimize inanacağız. Adaleti getireceğimize inanacağız, daha iyisini hak ettiğimize inanacağız. deprem gecesinden beri dayanışma içinde olan onurlu halkımız için inanmak zorundayız. Halkımız için bu ülkeyi yeniden kuracağız. Kural koyacağız, asla çiğnetmeyeceğiz. Artık imar aflarını ağzımıza almayacağız. Kurumlar inşa edeceğiz. Tek adamlar asla bu coğrafyada asla olmayacak. Bu harami düzeni mutlaka değiştireceğiz. Onun için; yarın çocuklarımız sorduğunda, 'Bu kabusu biz bitirdik' diyelim" dedi.