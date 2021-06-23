Kılıçdaroğlu ‘Zeki Müren’ şarkılarıyla avunsun

MHP Lideri, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Kılıçdaroğlu, beş CHP’li belediyenin 13 bin 338 sanatçıya yardım yaptığını söylemiş. Peki bu sanatçılar kimlerdir? Kılıçdaroğlu’nun dost kataloğunda isimleri yazılı mıdır? Kılıçdaroğlu’na tavsiyem akşamları video çekip paylaşmak yerine, merhum Zeki Müren’in ‘eski dostlar’ şarkısını dinleyerek kendisini avutmasıdır.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davayı kabul etmesi hayırlı bir gelişmedir. Kılıçdaroğlu, demokrasilerde parti kapatmak yanlış diyor, kuşkusuz halt ediyor.

HDP il binasına yapılan hunhar saldırı elbette alçak bir komplo. Öyle bir gün seçilmiştir ki, binada tek bir HDP’li yönetici yoktur. Deniz Poyraz’ın kim olduğunu size söyleyeyim, PKK’nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içindeki milis işbirlikçidir.”

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