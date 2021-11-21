Kılıçdaroğlu Yunan gazetesine konuştu: ‘Barış teşkilatı kuracağız’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu aşka geldiKarısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu 'aşka' geldi#Ragıp Canan
Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldıUsta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı#Kadir İnanır
Alanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar Emre Akbabanın golü neden iptal edildiAlanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar! Emre Akbaba'nın golü neden iptal edildi?#Beşiktaş
Merkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlıkMerkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlık#Durmuş Yılmaz
Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu 6 yıllık seriyi bitirdi, tarihimizde ilk kez...Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu! 6 yıllık seriyi bitirdi, tarihimizde ilk kez...#Toprak Razgatlıoğlu
Durmuş Yılmazın sözleri büyük tepki çekti Ve özür diledi...Durmuş Yılmaz'ın sözleri büyük tepki çekti! Ve özür diledi...#Durmuş Yılmaz
Denizaltında tarihin izini süren bir bakanDenizaltında tarihin izini süren bir bakan#Mavi Miras
Çip krizi 2. ele yaradıÇip krizi 2. ele yaradı#Çip Krizi
İlk kez turizmde İspanya’yı geçtikİlk kez turizmde İspanya’yı geçtik#Turizm
‘Kral meyvesi’ Türkiye’ye 1 milyar dolar getirebilir‘Kral meyvesi’ Türkiye’ye 1 milyar dolar getirebilir#Kral Meyvesi
Türkiyeden Dendiasın açıklamalarına tepki: Yunanistan’ı aklıselime davet ediyoruzTürkiye'den Dendias'ın açıklamalarına tepki: Yunanistan’ı aklıselime davet ediyoruz#Nikos Dendias
Koronaya yakalanınca korktumKoronaya yakalanınca korktum!#Tom Hanks
100’üncü yıldönümünde ortadan kalkacağı konuşulan antlaşma: Lozan100’üncü yıldönümünde ortadan kalkacağı konuşulan antlaşma: Lozan#Lozan
Beşiktaş yine kayıp Süper Ligde hasret 3 maça çıktıBeşiktaş yine kayıp! Süper Lig'de hasret 3 maça çıktı#Alanyaspor
Hamas liderinden dikkat çeken mesajlar: Türkiyenin kilit bir rolü varHamas liderinden dikkat çeken mesajlar: 'Türkiye'nin kilit bir rolü var'#Filistin
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu Yunan gazetesine konuştu: ‘Barış teşkilatı kuracağız’

#Kemal Kılıçdaroğlu#Yunanistan#Kıbrıs
Kılıçdaroğlu Yunan gazetesine konuştu: ‘Barış teşkilatı kuracağız’

Yunan Ta Nea gazetesine konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “İktidara geldiğimizde ‘Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı kuracağız. Neden savaşıyoruz?” dedi ve özetle şunları söyledi:

Haberin Devamı

KIBRIS SORUNU: Bu sorunun kalıcı bir çözümü için KKTC’nin ve Kıbrıs Türklerinin hakları korunmalı ve 2 toplum arasındaki eşitlik esas alınmalıdır. Adada 1-2 ayrı devlet ya da federasyon, konfederasyon modellerinden çok, tam bir siyasi eşitliğin idrak edilmesi gerekir. Rum tarafının AB üyesi olması dahil, uluslararası alandaki kazançlarını, KKTC ve Kıbrıs Türklerinin kafaları üzerinde kılıç gibi sallayarak, adanın tek temsilcisi imiş gibi davranması, çözümü zorlaştıran en önemli unsurdur. KKTC kendini kanıtlamış bağımsız bir devlettir. Dolayısıyla, Kıbrıs sorununun çözümü için kurulan ve kurulacak tüm uluslararası forumlarda, KKTC’nin hukuki varlığının tanınması gereklidir.

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ: İki ülke arasındaki sorunların tek çözüm şekli, diyalog ve müzakerelerle barışcı çözümler aranmasıdır. Yunanistan AB üyesi diye, ikili sorunların, Türkiye-AB sorunları sayılmaları yanlıştır. Görüş ayrılıkları vardır ve olacaktır. Tüm sorunların müzakere yolu ile çözülmesi mümkün olmayabilir. O zaman da taraflar çözümsüz sorunları Lahey Adalet Divanı’na götürmek için ortak bir karar almalıdır.

DOĞU AKDENİZ: İktidara geldiğimizde, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’nin yer alacağı, ayrıca tüm Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerine de kapıları açık olacak “Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı”nı kuracağız. Neden savaşıyoruz? Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar azaldığında, Ortadoğu ve Avrupa da pek çok sorundan kurtulmuş olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#Yunanistan#Kıbrıs

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrı

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?

#Volfram Küpleri
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

#İntihar