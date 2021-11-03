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Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta vatandaşlara seslendi

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Çiftçi
Kılıçdaroğlu, Yozgatta vatandaşlara seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çiftçilere söz verdim, ittifak iktidar olduğunda, hep birlikte iktidar olduğumuzda çiftçilerin bankalara, diğer kurumalara olan borçlarının faizlerini bir hafta içerisinde sileceğiz." dedi.

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Kılıçdaroğlu, Yozgat ziyaretleri kapsamında Yerköy Belediyesini ziyaret etti. Burada belediye önünde toplanan vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını söyledi.

Bütün sorunları beraber çözeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, birlikte mücadele edeceklerini ve Türkiye'yi birlikte huzura kavuşturacaklarını belirtti.

Hiç kimseyi inancından, kimliğinden ve yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"83 milyon beraber olacağız. Emin olun hep birlikte Türkiye'yi büyüteceğiz. Gençlerin, çiftçinin sorununu çözeceğiz. Çiftçilere söz verdim, ittifak iktidar olduğunda, hep birlikte iktidar olduğumuzda çiftçilerin bankalara, diğer kurumalara olan borçlarının faizlerini bir hafta içinde sileceğiz. Faizleri olmayacak. Esnafın, esnaf kefalet ve bankalara olan borçlarının faizlerini bir hafta içinde sileceğiz. Esnaf rahat edecek. 6 ay içinde bu ülke rahat bir nefes alacak. Göreceksiniz huzuru, barışı, kardeşliği getireceğiz."

Gelecek hafta kadınlar için yapacağı açıklamayı bütün kadınların dinlemesini istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

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"İşsizlik var, Türkiye'nin her tarafından işsizlik var. Gençlerimiz işsiz, perişan vaziyetteler. Anneler, babalar çocuklarının iş bulmasını istiyorlar, evlilik yapmasını istiyorlar. Anneler babalar torun sahibi olmak istiyorlar. Bütün bunların yolu ittifakı iktidara getirmekten geçiyor. İktidara getirmek sizin elinizde, benim elimde değil. Ben vaatte bulunuyorum, 'bunları yapacağım, bunları birlikte yapacağım diyorum' ama iktidara getirecek olan sizsiniz. Meraklanmayın az kaldı, geliyor gelmekte olan. Hep beraber halkın iktidarını getireceğiz. Birlikte güçlüyüz, birlikte Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Birlikte bu ülkeye huzuru ve barışı getireceğiz. Birlikte Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Birlikte karanlıkları yeneceğiz, aydınlığı bu ülkeye getireceğiz."

İYİ Partili Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, konuşmanın ardından belediyeye geçen Kılıçdaroğlu'na, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Çiftçi

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