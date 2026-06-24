Kılıçdaroğlu yönetimi tarih verdi! Kurultay eylülde

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PARTİ Sözcüsü Müslim Sarı, dünkü MYK ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Geçtiğimiz hafta arkadaşlarımız imzalarını getirip bize teslim etmişti. Elimizdeki 820 imzaya ilişkin inceleme devam ediyor. Önümüzdeki günlerde kapsamlı bir açıklama yapılacak” dedi ve şunları söyledi: “6 kişilik olağan kurultay hazırlık komisyonu oluşturmuştuk, bir takvim hazırlığı içindeler. Eylül ayının ilk haftasıyla birlikte olağan kurultay takvimini başlatma kararını aldık. Yaz aylarında tatil sebebiyle bunu biraz da, eylül ayı başından itibaren kongre kararını almış bulunuyoruz. İlçe ve il kongrelerine ilişkin takvimin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde paylaşacağız.”

İKİ İL GÖREVDEN ALINDI

Sarı, Kayseri ve Antalya örgütlerinin görevden alınıp yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldığını da söyledi. Sarı, Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı’nın yerine eski ilçe başkanlarından Okan Marzıoğlu’nun, Antalya İl Başkanı Nail Kamacı’nın yerine de yine eski ilçe başkanlarından Hasan Şahin’in atandığı bilgisini verdi.

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Sarı, görevden alınan örgütlerdeki devir teslimler sırasında yaşananları da doğru bulmadıklarını belirterek, “Sayın Özel’in fotoğrafları indirildikten sonra hoş olmayan onu rencide edici görüntüleri de kabul etmiyoruz” diye konuştu.

DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Sarı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Kılıçdaroğlu’nun görüşme talebini reddedeceği haberlerine ilişkin “ Sayın Genel Başkanımız, Sayın Demirtaş’ı ziyaret etmeyi planlıyor ama şu an için bir girişimde, bir talepte bulunmuş değil” dedi.

DEMİRTAŞ GÖRÜŞMEYECEK

EDİRNE Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, ziyaret talebinde bulunması halinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyeceği belirtildi. Demirtaş, bir süre önce kendi arkadaşları hariç hiçbir siyasetçi ve avukatla görüşmeyeceğini duyurmuştu. CHP yönetiminden Kılıçdaroğlu’nun Edirne Cezaevi’ne gitmeyi planladığına dair haberler üzerine DEM Parti’ye yakın yayın organları, Demirtaş’ın ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde, Kılıçdaroğlu’nun görüşme talebiyle ilgili, “Bu konuda bana doğrudan ulaşmış bir bilgi yok. Bana ulaşsa bile kendisiyle görüşmeyeceğim” dediğini aktardı. DEM Parti Sözcüzü Ayşegül Doğan da, gazeteci İsmail Saymaz’a “Kemal Bey’in resmi başvurusu yok. Olsa da Demirtaş kabul etmeyecek” dedi.