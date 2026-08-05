Kılıçdaroğlu: Yolsuzun, hırsızın yanında durulmaz

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KASIM 2023’teki kurultayda genel başkanlığı kaybetmesinden yaklaşık 3 yıl sonra Meclis CHP grubunda yeniden kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakta meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz halkı unutan değil, halkla beraber olan, halkı kucaklayan ve halkın sorunlarını çözmek için yemin etmiş bir kültürden geliyoruz. Biz devletin kör kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz. Biz Mustafa Kemal’in, İsmet İnönü’nün, rahmetli Ecevit’in ve Baykal’ın geleneğinden geliyoruz. Biz ayrıca hesap sormaktan çekinmeyiz, hesap vermekten de çekinmeyiz.

Siyasette ahlak olmazsa sorunlar çözülmez. Siyasette dürüstlük olmazsa sorunlar çözülmez. Siyasette ahlakı bir tarafa atıp cebinizi doldurursanız halktan uzaklaşırsınız. Halk siyasete güven duymaz. Biz düzgün insanlarız. Biz temiz insanlarız. Biz harama el uzatmayız. Biz yalan yanlış söylemeyiz. Biz herkesin hakkını hukukunu savunuruz. Sadece insanların mı hayır? Doğada yaşayan herkesin her canlının hakkını hukukunu savunmak bizim boynumuzun borcudur. Bu parlamentoya ilk kez siyasi ahlak kanunu tasarısını veren partinin adı da CHP’dir. Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz. Ahlakın, erdemin yanında durulur. Devleti soyanlarla da mücadele edeceğiz. Beşli çetelerle de mücadele edeceğiz. Devletin hazinesini soyanlarla boşaltanlarla da mücadele edeceğiz.

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BAY KEMAL’İN GÜCÜ YETER

Kim olursa olsun Ankara’yı parsel parsel sattıysan CHP iktidarında o parsellerin hepsinin hesabını soracağım size. Uyuşturucu belasını getirip bu ülkeye yerleştiren o uyuşturucu baronlarıyla da mücadele etmezsem benim adım Kemal olmasın. Kimlerin Güney Amerika’da limanları var? Onlar da biliniyor. Hangi gemilerle gelindiği biliniyor. E gidiyorsun uyuşturucu kullandı onu hapse atalım. Sizin baronlara gücünüz yetmez ama Bay Kemal’in gücü yetecektir.”

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15 VEKİL KATILMADI

Kılıçdaroğlu’nun ilk kez yaptığı grup toplantısına CHP’de kalan 44 vekilden 15’i katılmadı.

1009 GÜN SONRA KARANFİLLERLE KARŞILANDI

KEMAL Kılıçdaroğlu, mutlak butlanla genel başkanlığa dönüşünün ardından 1009 gün sonra dün partisinin TBMM grup toplantısında yeniden kürsüdeydi. Partililer, en son 2023 yılında çıktığı kürsüde Kılıçdaroğlu’na kırmızı-beyaz renklerde karanfiller attı. (Mert Gökhan KOÇ)