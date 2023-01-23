Kılıçdaroğlu: Yeni bir sayfa açmalıyız

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Batıkent rekreasyon alanı ve 10 parkın açılış ve temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu açılışta özetle şunları söyledi:

KAVGA BİZE NE VERDİ?

“Devlet bakidir, iktidarlar geçicidir ve hepimizin devletidir. Atatürk Suriye’den gelip Haydarpaşa’dan karşıya geçerken düşman zırhlılarını görüp, ‘geldikleri gibi giderler’ dedi, evet geldikleri gibi gittiler. Şimdi bize düşen görev o ruhu ayağa kaldırmaktır. Türkiye’yi büyütmektir. Kavga etmeden, kin ve öfke duymadan, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanatine göre karar veren yargıyı devlette liyakatı, hiçbir evladımızın yatağa aç girmediği, her yerinde huzur ve barışın olduğu bir Türkiye’yi inşa etmek. Kavga bize ne verdi, hiçbir şey vermedi, hep kaybettik.

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KÜLLERİNDEN DOĞACAK

Ben belediye başkanlarımızdan yoksul kesimlere, bize oy versin vermesin pozitif ayrımcılık yapmalarını istedim. Kainat adalet üzerine inşa edildiyse siz vatandaşlarınız arasında ayrım yapamazsınız. Şimdi bizim hedefimiz, belediye başkanlarımızın yaptıklarını Türkiye genelinde hiçbir ayrım yapmadan hayata geçirmektir. Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz, Türkiye küllerinden yeniden doğacak, yeniden güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunu da birilerine el avuç açmadan yapacağız. 1921’de Kayseri’de yapılan uçak fabrikasında üretilen uçak 9 yıl sonra Ankara’ya geldi, 1940’lı yıllarda Anadolu demir ağlarla örüldü, hiç kimseye el avuç açılmadı.

TEMİZ VE GÜZEL SAYFA

Temiz bir siyaset için ne gerekiyorsa onu yapıyor belediye başkanlarımız. Onun için yeni, güzel bir sayfa açmak zorundayız. 6 liderin bir arada olmasının temel nedeni de budur. Hepimiz demokrasiyi istiyoruz. Huzur içinde, beraber, birlikte yaşamak istiyoruz. Niye kavga ediyoruz? Beraber olmak, kucaklaşmak varken niye ayrılıklar, kavgalar? Helalleşmeyi onun için söyledim. Helalleşmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Artık eskileri bir kenara bırakıp ufka bakalım. Önümüzde yapacağımız çok şey var. Ama bunu birlikte yapacağız. Birlikte yaptığımız zaman sonuç alacağız. Ayrım yapmayacağız. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan, onu insan olarak esas alıp sorunlarına kilitlenmeli ve çözmeliyiz.

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YENİ FELSEFEMİZ

Siyasetin işi sorun çözmektir, sorun yaratmak değil. Zihniyet değişikliğinin özü budur. Kimseyi ötekileştirmeden insanın var olan sorunlarını çözmeye kilitlenmektir. O zaman barış içinde yaşayan bir toplumu inşa edeceğiz. Kaynaklar yerli yerinde kullanıldığında, her harcamanın hesabı verildiğinde de Türkiye süratle bir refah toplumu olma yolunda ilerleyecektir. Başkanlarımız iyiliği sürekli kılacaklar. Bu bizim yeni felsefemiz olarak tarihte yerini alacaktır.”

YAVAŞ’TAN KILIÇDAROĞLU’NA ADAYLIK DESTEĞİ: TEMENNİMİZ...

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açılışta projeyi bu yıl içinde tamamlayıp açılışını yapmayı hedeflediklerini belirterek, Kılıçdaroğlu’na, “Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz” dedi. Yavaş’ın bu sözleri büyük alkış aldı.