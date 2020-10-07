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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Kılıçdaroğlu yeni bir iskambil destesi alsın’

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
‘Kılıçdaroğlu yeni bir iskambil destesi alsın’
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mecliste 27’nci Dönem 4’üncü Yasama Yılı’nın ilk grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

“Sorunumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanıyladır. Bu nedenle TTB kapatılsın diyorum. Arı kovanına soktuğumuz çomak ne tesadüfi ki, kovan içinde saklanan CHP’ye değmiş, diğer bütün siyasi yandaşlara temas etmiştir. Doğruları eğip bükerek bizi doktorlarımızla kutuplaştırmak isteyen Kılıçdaroğlu’na tavsiyem, yeni bir iskambil destesi alarak zilletin diğer ortaklarıyla masaya oturup, birbirlerini hile yaparak ütmeleridir. Kılıçdaroğlu, eğer güldürü işine soyunmak istiyorsa, durmasın ilerlesin, öyle ki çadır tiyatrosu alanında önünün açık olduğunu görüyor, kendisine muvaffakiyetler diliyorum.” 

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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