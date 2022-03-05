Kılıçdaroğlu: Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organ bir arada olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 'CHP Sağlık Forumu: Sağlık Sistemine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bir sorun sağlıklı nasıl çözülür ya da çözüm yolları nasıl bulunur? Bunun bilinen temel bir kuralı vardır. Sorunu yaşayan insanlarla oturup konuşmaktır. Sorunu çözme konusunda iddialı olduğumu ifade ederim. Çünkü iddiamın kaynağı sorunu yaşayanı dinlemekten geçiyor. Eğer sorunu yaşayanı dinlerseniz, o sorunun çözümünü de çok rahat bulur çözüme ulaşırsınız. Bizim güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz modelin içinde bir şey daha var. Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız. Eğer bu olduğu takdirde 'çıkan yasalardan benim haberim yoktu' demeyeceksiniz. Çünkü o yasalar parlamentoda görüşülürken, hatta görüşülmeden önce sizin görüşlerinize başvurulmuş olacak. Sorunu çözme konusunda böyle kararlı bir adım atarsanız, akılcı bir adım atarsanız sorunu çözersiniz" diye konuştu.
'İNSANIN HAYATI SORUN ÇÖZMEKLE GEÇER'
Kılıçdaroğlu, sağlık sorunlarının bundan sonra da olacağını ifade ederek, "Sağlık sorunu sadece benim sorunum değil. Sağlık hizmetini sunanlar açısından da sorun. Doktor, hemşire, laborant, hatta hastanenin iletişim sisteminden sorumlu olan kişiler açısından da pek çok sorun olabilir. Ama sorunları çözme konusunda kararlı bir irade otaya koyarsak sorunları çözeriz. Bir başka sorun sorunları çözme konusunda kararlı iradeyi kim ortaya koyacak? Sorunu yaşayan zaten sorunun çözülmesini istiyor. Sorunun çözülmesi eğer bir genelgeyle, bir yönetmelikle olacaksa o konuda sorumlu olan kurumun başındaki bakandır. Ama sorunun kaynağı bir parlamentodan çıkacak olan bir yasaysa veya sorunu çözmemiz için bir yasanın çıkması gerekiyorsa o zaman bakanlık ve parlamento olmaktadır. Sağlık sorunu cumhuriyetin kuruluşundan beri var, bundan sonra da olacaktır. Bir sorunu çözerseniz başka bir sorun çıkar. İnsanın hayatı zaten sorun çözmekle geçer. Yöneticinin de temel görevi sorunları çözmektedir. Bir sorunu çözersiniz, başka bir sorun çıkar. Teknolojide bir gelişme olur başka bir sorun çıkar" ifadelerini kullandı.