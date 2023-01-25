Kılıçdaroğlu: ‘Yargıya YSK’ya güvenmiyoruz’ 

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Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

GÜVENMİYORUZ ARKADAŞLAR

“YSK ile ilgili söylediğim bir şey tartışılıyor. Ya Allah aşkına ya, YSK’ya güvenmediğimi Mısır’daki sağır sultan duydu. YSK’nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvursak YSK hukuka, Anayasa’ya uygun karar verecek. İstanbul seçimlerini alalım, aynı zarfın içine dört oy pusulası konuluyor, bu beyler oturuyor karar veriyorlar, talimat gelmiş nasıl İstanbul seçimlerini iptal ederiz diye. Üçü geçerli biri geçersiz, nasıl biliyorsunuz, saray öyle söyledi.

DİYORLAR Kİ YSK DEĞİŞTİ

Şimdi diyorlar ki bu YSK değişti. Evet değişti, eskiden en azından üç-dört kişi vardı kalemini, iradesini satmayan, vicdanının sesini dinleyen, şimdi onları da büyük ölçüde temizlediler. Yenileri gelecek biliyorum, hangi kararları alacaklar biliyorum. Eğer YSK’ya güvenseydik zaten özel olarak sandık güvenliği için çalışmazdık. Ya biz her sandığın güvenliğini almak zorundayız, güvenmiyoruz onlara, yargıya, YSK’ya güvenmiyoruz arkadaşlar, bu kadar açık söylüyorum. Bozulma tabii bürokrasiyle başladı, yargıyla da devam ediyor. Ama şu anlama gelmesin, bürorakside ve yargıda herkes böyle. Hayır, hâlâ hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar veren yargıçlarımız var, hâlâ düzgün ahlaklı iş yapan bürokratlarımız var. Zaten bir yerde kırıntı kaldıysa onların sayesinde kaldı.

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HEYKELİNİ DİKSİNLER

Meclis’te de ciddi bir bozulmanın olduğunu görüyoruz. Ya Allah aşkına, hiç ayakkabı yalayıcılığına soyunan milletvekili gördünüz mi? Merak ediyorum, bu milletvekili Ordu’da nasıl geziyor? O zaman eline alsın Erdoğan’ın ayakkabılarını yalayarak gitsin, herkes de seyretsin. Ahlak bozulursa Türkiye bu noktaya gelir. Ben ‘Ordu’nun milletvekiliyim’ diye gezmesin. AK Parti’nin önüne heykelini yapsınlar, altına da, ‘Erdoğan’ın ayakkabısını eliyle yalayan ve bundan onur duyan milletvekilimiz’ diye yazsınlar.”

İSVEÇ’TE DEVLET ZEKÂSI YOK

CHP Lideri, İsveç’te Kuran-ı Kerim’e saldırıya ilişkin şöyle konuştu: “İsveç’te iğrenç bir olay oldu. Büyükelçiliğimizin önüne bir soytarıyı getirdiler. Karanlık bir provakatör ve ona bu provokasyon eylemi yaptırdılar. Kutsal kitabımızı elçiliğimizin önünde yakılması söylenmiş, geldi yaktı o sefil kişi. Amacının ne olduğu o kadar aşikâr ki. Resmi görmek için özel bir zekâ düzeyine sahip olmak gerekmiyor. İsveç-Türkiye ilişkilerini bozmak için her türlü provokasyonu yapmış durumda. Ama üzülerek ifade edeyim, İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun seyretti durdu bu provokasyonu, hiçbir şey yapmadı.Açıkça izin verdiler. ”

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EVET YETER ARTIK

Kılıçdaroğlu, iktidara 14 Mayıs seçimleri için “Yeter söz milletindir” sloganı üzerinden şöyle yüklendi: “Erdoğan sonunda çıktı konuştu, ‘Yeter söz milletindir’ diyor. Eyvallah. Sanki 20 yıldır hiç yok da beyefendi, şimdi ‘Yeter söz milletindir’ diyor. Kazanmak için bütün tuşlara basmış durumda.Acizliğinden şehit Menderes’i bile malzeme yapmaktan çekinmiyor. Bak Erdoğan, bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Bu konuda haklısın, yeter söz milletindir. İlk kez doğru bir şey söyledin. Evet, yeter söz milletindir, yeter be yeter artık.”