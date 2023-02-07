Kılıçdaroğlu: Yaralarımızı saracağız

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine yardım için partili belediyeler ile örgütünü seferber etti. Kılıçdaroğlu, MYK’yı saat 07.00’de topladı. Gelişmeleri kurmaylarıyla birlikte takip eden Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Elazığ ve Adıyaman Valileri ile Mersin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanları’yla telefonla görüşerek bilgi aldı. “Bu felaketi birlikte atlatacağız” diyen Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere partili belediyeleri ve örgütünü harekete geçirdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yaptı:

MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

“Bölgeden maalesef acı haberler art arda geliyor, yüreğimiz dağlanıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaşanan bu felaketi bir an önce atlatmak ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için, başta büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere, tüm gücümüzle hazırız. Dayanışma içinde olacağız, birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı hep beraber saracağız. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız.”

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Kılıçdaroğlu, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa Büyükşehir ve Elazığ, Malatya, Osmaniye ve Kilis Belediye Başkanlarını da arayarak bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, AK Parti Mecilis Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ile de görüşerek, enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi için geçmiş olsun dileklerini iletti.

AFAD’I ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde de AFAD’ı ziyaret etti. CHP Lideri, Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke, Faik Öztrak ve Seyit Torun ile beraber AFAD’a gitti. Kılıçdaroğlu burada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer ile yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanlarıyla beraber bölgeye gidecek.

BELEDİYELERDEN PERSONEL VE ARAÇ GEREÇ

- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel CHP Grubu olarak milletvekillerine deprem bölgesine gitmeleri talimatını verdiklerini belirterek, “Milletvekillerimiz her ilde bir MYK üyemizin koordinasyonunda görev yapacaklar” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da düzenlediği basın toplantısında, “23 belediyemiz tarafından şu ana kadar 181 araç 854 personel deprem bölgesine gönderilmiştir.

45 arama ve kurtarma aracı, 8 mobil mutfak ve gıda tırı, 132 iş makinası, 2 itfaiye ve 2 ambulans bulunmaktadır. Yine belediyelerimiz bölgeye gıda, ısınma, kıyafet, jeneratör, çadır ve aydınlatma ürünleri gibi yardımları da ulaştırmaya başlamıştır. Ayrıca belediyelerimiz afetzedelere barınma imkânı sunmak üzere de çalışmaktadırlar” bilgisini verdi.

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CHP, “0312 207 40 65” numaralı Afet Koordinasyon Merkezi de oluşturdu. Ayrıca 8 mobil mutfak ile yemek TIR’ı da bölgeye sevk edilirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, “AFAD’ın koordinatörlüğünde bütün belediyelerimiz imkânlarını seferber etti” dedi.